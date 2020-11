Sanità: Von der Leyen annuncia G20 in Italia nel 2021 (Di sabato 21 novembre 2020) Al G20, che si svolgerà in formato virtuale, l'Ue chiederà di continuare a investire nella ricerca e nella diffusione di terapie e di un futuro vaccino, garantendo al tempo stesso il loro accesso equo Leggi su firenzepost (Di sabato 21 novembre 2020) Al G20, che si svolgerà in formato virtuale, l'Ue chiederà di continuare a investire nella ricerca e nella diffusione di terapie e di un futuro vaccino, garantendo al tempo stesso il loro accesso equo

FirenzePost : Sanità: Von der Leyen annuncia G20 in Italia nel 2021 - Idl3 : RT @ansaeuropa: 'Tutti i Paesi devono lavorare meglio insieme per migliorare la sicurezza sanitaria globale. Per sostenere questi sforzi, i… - ConsumForum : RT @ansaeuropa: 'Tutti i Paesi devono lavorare meglio insieme per migliorare la sicurezza sanitaria globale. Per sostenere questi sforzi, i… - ansaeuropa : 'Tutti i Paesi devono lavorare meglio insieme per migliorare la sicurezza sanitaria globale. Per sostenere questi s… - alex_antony17 : RT @alepanzaoff: Giuseppì bacchettato dalla Von der Leyen per i ritardi sui progetti del #RecoveryFund? Tutto normale per un #Governo impe… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanità Von Coronavirus: von der Leyen, 'possibile ok Ema vaccini seconda metà dicembre'' Affaritaliani.it