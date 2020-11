Rt: Puglia 1,24 Indice di trasmissibilità corona virus (Di sabato 21 novembre 2020) Di Francesco Santoro: Ulteriore decremento dell’Indice dell’Indice di trasmissibilità del coronavirus in Puglia, che tocca quota 1.24 (sette giorni fa era 1.45) e oltrepassa ancora una volta la soglia di guardia. La terra degli ulivi fa registrare una performance migliore di Toscana (1.31), Abruzzo (1.32) e Basilicata (1.46), l’attenzione, però, resta altissima soprattutto in considerazione della pressione sugli ospedali pugliesi. L’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) e la fondazione indipendente Gimbe concordano: la percentuale dei posti letto occupati in terapia intensiva è del 41 per cento, mentre la percentuale dei posti letto occupati nella cosiddetta area non critica dei nosocomi è del 43 per cento. L’Rt, con parametro introdotto sulla base delle misure di ... Leggi su noinotizie (Di sabato 21 novembre 2020) Di Francesco Santoro: Ulteriore decremento dell’dell’didelin, che tocca quota 1.24 (sette giorni fa era 1.45) e oltrepassa ancora una volta la soglia di guardia. La terra degli ulivi fa registrare una performance migliore di Toscana (1.31), Abruzzo (1.32) e Basilicata (1.46), l’attenzione, però, resta altissima soprattutto in considerazione della pressione sugli ospedali pugliesi. L’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) e la fondazione indipendente Gimbe concordano: la percentuale dei posti letto occupati in terapia intensiva è del 41 per cento, mentre la percentuale dei posti letto occupati nella cosiddetta area non critica dei nosocomi è del 43 per cento. L’Rt, con parametro introdotto sulla base delle misure di ...

