Premi | per il Laceno d’Oro edizione in streaming | riconoscimento alla carriera a Carlos Reygadas

Il "Laceno d'Oro International Film Festival" di Avellino, festeggia i 45 anni con una edizione on line dal 6 al 13 dicembre sulla piattaforma streaming di MYmovies (www.mymovies.it). Il Premio alla carriera 2020 è stato assegnato al cineasta messicano Carlos Reygadas, in cartellone il suo ultimo Film "Our Time" (Nuestro tiempo). Al centro della rassegna sul nuovo cinema del reale, fondata da Pier Paolo Pasolini e dagli intellettuali irpini Camillo Marino e Giacomo D'Onofrio, i tre concorsi internazionali (lungometraggi, documentari e cortometraggi) selezionati tra i quattromila lavori pervenuti. Dall'Europa, due anteprime nazionali: i documentari "Glitter & Dust" di Anna Koch e Julia Lemke (Germania, 2020) e "Strike or Die"

Si è svolta la finale della III Edizione del Lean Health Award, il premio rivolto ai migliori progetti di riorganizzazione nel mondo Healthcare. La competizione è organizzata ...

Oggi, sabato 21 novembre, si conoscerà il vincitore della 15esima edizione del dance show di Rai Uno condotto da Milly Carlucci ...

