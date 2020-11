Morra va a La7 a fare una ridicola sceneggiata: «Mi attaccano perché do fastidio alla mafia» (Di sabato 21 novembre 2020) Ha dell’incredibile la lettura che Nicola Morra ha dato delle critiche e dell’indignazione suscitate dalle sue parole contro la defunta presidente della Regione Calabria, Jole Santelli. La bufera scatenata da quei commenti sul cancro che se l’è portata via a soli 52 anni, infatti, per il presidente dell’Antimafia sarebbero “un episodio di una strategia” ordita dalla ‘ndrangheta, per “infangarlo”. La7 offre un palcoscenico alle sceneggiate di Morra Morra ha rilasciato le sue dichiarazioni nel corso della trasmissione di La7 Omnibus. Vi è intervenuto stamattina dopo che Rai 3 aveva deciso di annullarne la partecipazione, ieri sera, a Titolo V, alla luce di quelle parole sconcertanti su Santelli. Per Morra, quella scelta della Tv di Stato, dovrebbe indurre a una ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 21 novembre 2020) Ha dell’incredibile la lettura che Nicolaha dato delle critiche e dell’indignazione suscitate dalle sue parole contro la defunta presidente della Regione Calabria, Jole Santelli. La bufera scatenata da quei commenti sul cancro che se l’è portata via a soli 52 anni, infatti, per il presidente dell’Antisarebbero “un episodio di una strategia” ordita d‘ndrangheta, per “infangarlo”. La7 offre un palcoscenico alle sceneggiate diha rilasciato le sue dichiarazioni nel corso della trasmissione di La7 Omnibus. Vi è intervenuto stamattina dopo che Rai 3 aveva deciso di annullarne la partecipazione, ieri sera, a Titolo V,luce di quelle parole sconcertanti su Santelli. Per, quella scelta della Tv di Stato, dovrebbe indurre a una ...

