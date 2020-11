Marino: “Momento buio per i club, noi non siamo in difficoltà grazie al lavoro di Percassi” (Di sabato 21 novembre 2020) Umberto Marino, dg dell’Atalanta, ha parlato a Sky Sport pochi minuti prima della sfida contro lo Spezia: “È un calendario che ha una morfologia complessa, sapevamo sarebbe stato tutto più in salita quest’anno. Bisogna centellinare le forze e cercare di utilizzare i calciatori nelle migliori condizioni, nessuno meglio del mister conosce i ragazzi. Liverpool? Inizieremo a pensarci domani, oggi testa allo Spezia che sta dimostrando di reggere la pressione della Serie A.Miranchuk? È stato in nazionale, avrà il suo spazio da qui alle prossime partite. Noi, compreso il mister, crediamo tanto in lui.Che momento è finanziariamente parlando per i club? Il momento buio è noto. L’Atalanta, in questo momento, non è in difficoltà grazie al lavoro della famiglia Percassi, che ha sempre avuto ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 21 novembre 2020) Umberto, dg dell’Atalanta, ha parlato a Sky Sport pochi minuti prima della sfida contro lo Spezia: “È un calendario che ha una morfologia complessa, sapevamo sarebbe stato tutto più in salita quest’anno. Bisogna centellinare le forze e cercare di utilizzare i calciatori nelle migliori condizioni, nessuno meglio del mister conosce i ragazzi. Liverpool? Inizieremo a pensarci domani, oggi testa allo Spezia che sta dimostrando di reggere la pressione della Serie A.Miranchuk? È stato in nazionale, avrà il suo spazio da qui alle prossime partite. Noi, compreso il mister, crediamo tanto in lui.Che momento è finanziariamente parlando per i? Il momentoè noto. L’Atalanta, in questo momento, non è inaldella famiglia Percassi, che ha sempre avuto ...

