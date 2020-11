La frase su Eriksen fa discutere: e se Conte avesse detto la verità? (Di sabato 21 novembre 2020) Focus interpretativo sulla frase utilizzata da Antonio Conte in conferenza stampa per commentare la stagione di Eriksen con l’Inter Verrebbe da chiedersi, esclusi gli infortunati cronici, quali siano gli ‘altri’ calciatori ai quali Antonio Conte avrebbe offerto meno possibilità rispetto a quelle concesse a Christian Eriksen. La curiosità è stata inevitabile: al termine della conferenza Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 21 novembre 2020) Focus interpretativo sullautilizzata da Antonioin conferenza stampa per commentare la stagione dicon l’Inter Verrebbe da chiedersi, esclusi gli infortunati cronici, quali siano gli ‘altri’ calciatori ai quali Antonioavrebbe offerto meno possibilità rispetto a quelle concesse a Christian. La curiosità è stata inevitabile: al termine della conferenza Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

alexbe70 : @Vatenerazzurro1 Per Eriksen ha fatto di più Lukaku con una frase che il profeta pugliese in tutti questi mesi - g_dagnelli : @BILI86563174 @NicoSpinelli8 Hai frainteso. Nico scrive 'non voglio affidare il ruolo di play basso a Eriksen'. Que… - infoitsport : Compagnoni: 'Eriksen resta solo in un caso. Frase di Lukaku indicativa' - internewsit : Compagnoni: 'Eriksen resta solo in un caso. Frase di Lukaku indicativa' - - MassimoSantoma2 : RT @Libero_official: Le parole di #Lukaku su #Eriksen e il video-commento di Fabrizio Biasin #Inter -

Ultime Notizie dalla rete : frase Eriksen La frase su Eriksen fa discutere: e se Conte avesse detto la verità? SerieANews Lukaku su Eriksen: “Vi svelo perché nell’Inter non rende…”

Belgio Danimarca è terminata 4 a 2 proprio grazie a una prestazione di Big Rom che ha segnato una doppietta. Tuttavia, prima arriveranno le qualificazioni al Mondiale e poi l’Europeo: dobbiamo fare un ...

Compagnoni: "Eriksen resta solo in un caso. Frase di Lukaku indicativa"

Compagnoni: “Eriksen resta solo in un caso. Frase di Lukaku indicativa”. Condividi questo articolo. Eriksen Inter. Christian Eriksen e l’Inter potrebbero separarsi già a gennaio? Ma, in ogni caso, per ...

Belgio Danimarca è terminata 4 a 2 proprio grazie a una prestazione di Big Rom che ha segnato una doppietta. Tuttavia, prima arriveranno le qualificazioni al Mondiale e poi l’Europeo: dobbiamo fare un ...Compagnoni: “Eriksen resta solo in un caso. Frase di Lukaku indicativa”. Condividi questo articolo. Eriksen Inter. Christian Eriksen e l’Inter potrebbero separarsi già a gennaio? Ma, in ogni caso, per ...