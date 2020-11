Judo, Europei 2020: Giorgia Stangherlin accede ai ripescaggi per il bronzo nei -78 kg (Di sabato 21 novembre 2020) Giorgia Stangherlin non riesce a ripetere l’impresa del primo turno, in cui ha sconfitto clamorosamente la tedesca Anna Maria Wagner (n.2 del seeding, n.6 del ranking mondiale), e deve arrendersi ai quarti di finale per waza-ari alla giovane croata Karla Prodan. La 24enne azzurra, all’esordio assoluto in un Campionato Europeo Senior, dovrà quindi affrontare i ripescaggi per la medaglia di bronzo nella categoria fino a 78 kg contro la russa Antonina Shmeleva, eliminata a sua volta nei quarti dalla teutonica Luise Malzahn. Incontro molto tattico sulle prese fin dalle prime azioni tra Stangherlin e Prodan, con la veneta classe 1996 che è però meno propositiva della sua avversaria e viene quindi presto sanzionata con uno shido. La 22enne croata, reduce dalla medaglia d’argento ottenuta agli ... Leggi su oasport (Di sabato 21 novembre 2020)non riesce a ripetere l’impresa del primo turno, in cui ha sconfitto clamorosamente la tedesca Anna Maria Wagner (n.2 del seeding, n.6 del ranking mondiale), e deve arrendersi ai quarti di finale per waza-ari alla giovane croata Karla Prodan. La 24enne azzurra, all’esordio assoluto in un Campionato Europeo Senior, dovrà quindi affrontare iper la medaglia dinella categoria fino a 78 kg contro la russa Antonina Shmeleva, eliminata a sua volta nei quarti dalla teutonica Luise Malzahn. Incontro molto tattico sulle prese fin dalle prime azioni trae Prodan, con la veneta classe 1996 che è però meno propositiva della sua avversaria e viene quindi presto sanzionata con uno shido. La 22enne croata, reduce dalla medaglia d’argento ottenuta agli ...

