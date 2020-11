Infortunio Depaoli | problema muscolare per l’esterno | entra Piccini

Leggi su calcionews24

(Di sabato 21 novembre 2020): il laterale dell’Atalanta ha dovuto abbandonare il terreno di gioco per un. DentroTegola per l’Atalanta di Gasperini. Al 20? Fabioha dovuto abbandonare il terreno di gioco per un. Il laterale nerazzurro si è fermato in mezzo al campo richiamando le attenzioni della panchina bergamasca e toccandosi l’adduttore. Al suo posto èto Cristianoche ha fatto il suo esordio assoluto con la maglia dell’Atalanta. Leggi su Calcionews24.com