Il Lecce travolge la Reggiana al Via del Mare

Lecce – Reggiana valevole per l'ottava giornata del campionato di Serie B è terminata 7-1. I padroni di casa hanno senza dubbio dominato l'intera partita e non si sono mai fatti trovare impreparati dagli ospiti che hanno invece faticato. Grazie a questi tre punti, il Lecce vola al secondo posto mentre la Reggiana si ferma al quattordicesimo. Com'è andata Lecce – Reggiana? PRIMO TEMPO: Comincia puntuale alle 14.00, la sfida fra Lecce e Reggiana allo stadio Via del Mare. I padroni di casa partono subito con il piede giusto: dopo soli tre minuti Coda, da posizione ravvicinata, segna il primo gol. La squadra di Corini nonostante il vantaggio non si rilassa e continua a pressare la Reggiana che cerca di difendersi.

