GP Portogallo qualifiche Moto2: Gardner in pole (Di sabato 21 novembre 2020) Grande spettacolo nelle qualifiche della Moto2, valevoli per il GP del Portogallo. Luca Marini sembra avere la pole in tasca, grazie ad un run a suon di giri veloci. Tuttavia, il “Maro” vede la partenza al palo scivolare nelle mani di Remy Gardner, che a un minuto dalla conclusione stampa un 1’42?592. E’ la seconda pole in carriera per il figlio di Wayne Gardner, che ci tiene a chiudere in bellezza la stagione. Nonostante la pole position australiana, la prima fila parla italiano. Oltre a Marini, nella linea che apre la griglia di partenza sale Fabio Di Giannantonio, uno dei piloti più progrediti in questo fine d’anno sportivo. Ad aprire la seconda fila c’è Enea Bastianini, in una delle migliori qualifiche degli ultimi tempi. Il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 21 novembre 2020) Grande spettacolo nelledella, valevoli per il GP del. Luca Marini sembra avere lain tasca, grazie ad un run a suon di giri veloci. Tuttavia, il “Maro” vede la partenza al palo scivolare nelle mani di Remy, che a un minuto dalla conclusione stampa un 1’42?592. E’ la secondain carriera per il figlio di Wayne, che ci tiene a chiudere in bellezza la stagione. Nonostante laposition australiana, la prima fila parla italiano. Oltre a Marini, nella linea che apre la griglia di partenza sale Fabio Di Giannantonio, uno dei piloti più progrediti in questo fine d’anno sportivo. Ad aprire la seconda fila c’è Enea Bastianini, in una delle miglioridegli ultimi tempi. Il ...

SkySportMotoGP : ???? OLIVEIRA DETTA LEGGE A PORTIMAO (?? #Q2) ?? Morbido spettacolare ma non basta per la pole Il resoconto ?… - OA_Sport : VIDEO Moto3, GP Portogallo 2020: gli highlights delle qualifiche - SportinRomagna : MotoGP, concluse le qualifiche in Portogallo #sportinromagna #MotoGP #Moto3 #Moto2 #PortugueseGP - SkySport : RT @SkySportMotoGP: #Moto3, @25RaulFernandez fa 6: #Arbolino rincorre, 27° in griglia #PortugueseGP ???? #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP https… - SkySportMotoGP : #Moto3, @25RaulFernandez fa 6: #Arbolino rincorre, 27° in griglia #PortugueseGP ???? #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP -