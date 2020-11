Frase shock su Santelli, Morra: 'Mi scuso ma non mi dimetto' (Di sabato 21 novembre 2020) 'Oggi si dovrebbe parlare del processo a Tallini, non inventarne uno a Nicola Morra'. Lo dice il presidente della commissione Antimafia, M5S, Nicola Morra. 'Anche Pippo Callipo, candidato del ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 21 novembre 2020) 'Oggi si dovrebbe parlare del processo a Tallini, non inventarne uno a Nicola'. Lo dice il presidente della commissione Antimafia, M5S, Nicola. 'Anche Pippo Callipo, candidato del ...

