Forte vento spazza via serre e alberi. Coldiretti: "Danni all'agricoltura" (Di sabato 21 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Il Forte vento sferza in queste ore l'agro sarnese nocerino che registra ingenti danni. Il Comune più colpito è Sarno. Abbattuti alberi, distrutti impianti serricoli, scoperchiati capannoni e danneggiate intere colture di cipollotto nocerino, finocchi, scarole verze e cavolfiori. Ne dà notizia Coldiretti Salerno, i cui tecnici sono impegnati a raccogliere le segnalazioni sul territorio dalle aziende agricole e a fare una prima stima dei danni. Il Forte vento ha spezzato rami e abbattuto decine di alberi in tutto l'agro con pesanti danni all'ambiente ma anche pericoli per la circolazione sulle strade. Molte serre sono state scoperchiate dalle raffiche di vento che hanno strappato i teloni e ...

