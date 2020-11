E ti Porto in Africa-Isfoa | costruito pozzo in villaggio Costa d’Avorio

Leggi su ladenuncia

(Di sabato 21 novembre 2020) Ottime notizie giungono dalla, laddove è in via di costruzione un importante invaso per l’estrazione di acqua: opera voluta, progettata e finanziata dalla Libera e Privata Università di Diritto Internazionaleretta dal Magnifico Rettore Stefano Masullo e dalla storica Associazione Internazionale Onlus ‘E tiin’ fondata e presieduta dal cardiologo missionario Vincenzo Mallamaci. Che afferma: “Il nostro missionario Padre Clovis Prao ci aggiorna sullo stato dei lavori delper l’acqua che Universitàe associazione ‘E tiin’ stanno realizzando per rispondere all’emergenza di acqua potabile di tre villaggi isolati in cui vivono migliaia di persone in parte bambini. E’ stato ...