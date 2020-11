È tempo di osare un nuovo modello di sviluppo | esorta il Papa

(Di sabato 21 novembre 2020) AGI - Il coraggio di rischiare per creare nuovi modelli di, diversi rispetto agli attuali. E' l'invito diFrancesco ai giovani di The Economy of Francesco. "Non possiamo permetterci di continuare a rimandare alcune questioni", ha detto il Pontefice in un videomessaggio, "Questo enorme e improrogabile compito richiede un impegno generoso nell'ambito culturale, nella formazione accademica e nella ricerca scientifica, senza perdersi in mode intellettuali o pose ideologiche – che sono isole –, che ci isolino dalla vita e dalla sofferenza concreta della gente". "È, cari giovani economisti, imprenditori, lavoratori e dirigenti d'azienda - ha proseguito il- èdiil rischio di favorire e stimolare modelli di, di progresso e di ...

In un video-messaggio epr 'The Economy of Francesco', evento ad Assisi, il Papa ha mandato un messaggio ai "giovani economisti, imprenditori, lavoratori e dirigenti d'azienda": "È tempo di osare il rischio di favorire e stimolare modelli di sviluppo, di progresso". 'Avviate nuovi processi con gli ultimi, non lasciatevi schiacciare dalla storia'