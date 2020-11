DIRETTA MotoGP, GP Portimao LIVE: comincia la FP3, Valentino Rossi deve risalire la china per entrare in Q2 (Di sabato 21 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE QUALIFICHE DI MOTO2 – LA DIRETTA LIVE DELLE QUALIFICHE DI MOTO3 11.03 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 20 F. QUARTARARO 1:41.002 2 44 P. ESPARGARO +0.134 3 9 D. PETRUCCI +0.827 4 43 J. MILLER +0.840 5 5 J. ZARCO +0.863 6 12 M. VIÑALES +0.894 7 30 T. NAKAGAMI +1.028 8 36 J. MIR +1.054 9 88 M. OLIVEIRA +1.220 10 42 A. RINS +1.229 11.02 Pol Espargarò balza al comando con un giro già abbastanza interessante in 1’41?1 e rifila ben sette decimi al primo degli inseguitori, Petrucci. 11.00 Tempi molto alti in avvio di sessione, ma Vinales è il più rapido al primo giro lanciato in 1’41?8 davanti a ... Leggi su oasport (Di sabato 21 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE QUALIFICHE DI MOTO2 – LADELLE QUALIFICHE DI MOTO3 11.03 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 20 F. QUARTARARO 1:41.002 2 44 P. ESPARGARO +0.134 3 9 D. PETRUCCI +0.827 4 43 J. MILLER +0.840 5 5 J. ZARCO +0.863 6 12 M. VIÑALES +0.894 7 30 T. NAKAGAMI +1.028 8 36 J. MIR +1.054 9 88 M. OIRA +1.220 10 42 A. RINS +1.229 11.02 Pol Espargarò balza al comando con un giro già abbastanza interessante in 1’41?1 e rifila ben sette decimi al primo degli inseguitori, Petrucci. 11.00 Tempi molto alti in avvio di sessione, ma Vinales è il più rapido al primo giro lanciato in 1’41?8 davanti a ...

