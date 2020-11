Chi è Giulio Musca, il talento scelto da Arisa ad Amici 20 (Di sabato 21 novembre 2020) “A vederti vis a vis mi trasmetti un tormento, un’instabilità, una urgenza e quindi io lo prendo”. Lo ha detto la celebre cantante e nuova insegnante del programma, Arisa. Il giovane Giulio Musca ha presentato alla commissione un brano suo, che Anna Pettinelli e Rudy Zerbi non sembrano aver apprezzato. Il cantante, tuttavia, è riuscito ad ottenere il suo banco e diventare uno degli allievi di Amici 20. Di origine pugliese, Giulio Musca ha ventisei anni. “26 anni, pugliese, cantautore. In Puglia vive con i suoi genitori, lavora con una concessionaria per veicoli industriali, fa fatica a descriversi come artista perché dice “La mia musica sono io e parla di me”. Canta un suo pezzo”. Anna e Rudy hanno abbassato la leva durante l’esibizione ma Arisa ha alzato la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 21 novembre 2020) “A vederti vis a vis mi trasmetti un tormento, un’instabilità, una urgenza e quindi io lo prendo”. Lo ha detto la celebre cantante e nuova insegnante del programma,. Il giovaneha presentato alla commissione un brano suo, che Anna Pettinelli e Rudy Zerbi non sembrano aver apprezzato. Il cantante, tuttavia, è riuscito ad ottenere il suo banco e diventare uno degli allievi di20. Di origine pugliese,ha ventisei anni. “26 anni, pugliese, cantautore. In Puglia vive con i suoi genitori, lavora con una concessionaria per veicoli industriali, fa fatica a descriversi come artista perché dice “La mia musica sono io e parla di me”. Canta un suo pezzo”. Anna e Rudy hanno abbassato la leva durante l’esibizione maha alzato la ...

