Calcio, Serie A 2020-2021: vittoria esterna della Lazio, pari a reti bianche tra Spezia e Atalanta (Di sabato 21 novembre 2020) Ha preso il via quest’oggi l’ottava giornata del campionato di Calcio di Serie A 2020-2021. Due gli incontri attualmente disputati, in attesa del confronto dell’Allianz Stadium tra Juventus e Cagliari alle ore 20.45. La Lazio ha superato all'”Ezio Scida” il Crotone 2-0. Una partita disputata in condizioni meteorologiche molto difficili, su un campo reso pesante dalla pioggia che ha messo a rischio la disputa del match. Sono stati, dunque, i biancocelesti di Simone Inzaghi a prevalere grazie alle realizzazioni di Immobile al 21? e di Correa al 58?. Tre punti importanti per la compagine romana che sale in sesta posizione a quota 14 punti, mentre il Crotone resta in ultima posizione con soli 2 punti totalizzati. Pareggio a reti bianche invece nel match tra ... Leggi su oasport (Di sabato 21 novembre 2020) Ha preso il via quest’oggi l’ottava giornata del campionato didi. Due gli incontri attualmente disputati, in attesa del confronto dell’Allianz Stadium tra Juventus e Cagliari alle ore 20.45. Laha superato all'”Ezio Scida” il Crotone 2-0. Una partita disputata in condizioni meteorologiche molto difficili, su un campo reso pesante dalla pioggia che ha messo a rischio la disputa del match. Sono stati, dunque, i biancocelesti di Simone Inzaghi a prevalere grazie alle realizzazioni di Immobile al 21? e di Correa al 58?. Tre punti importanti per la compagine romana che sale in sesta posizione a quota 14 punti, mentre il Crotone resta in ultima posizione con soli 2 punti totalizzati. Pareggio ainvece nel match tra ...

Novità nei bianconeri che ritrovano De Ligt, Bernardeschi e Kulusevski titolari sulle fasce. Di Francesco deve rinunciare a Godin e Nandez ...

Lega Serie A e WeWorld in campo contro la violenza sulle donne

Si rinnova e si rafforza l’impegno di Lega Serie A e WeWorld in difesa dei diritti delle donne e contro ogni forma di sopruso verso l’universo femminile, presentando la quarta ...

Novità nei bianconeri che ritrovano De Ligt, Bernardeschi e Kulusevski titolari sulle fasce. Di Francesco deve rinunciare a Godin e Nandez ...Si rinnova e si rafforza l'impegno di Lega Serie A e WeWorld in difesa dei diritti delle donne e contro ogni forma di sopruso verso l'universo femminile, presentando la quarta ...