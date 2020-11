Ballando con le Stelle 2020: chi vincerà? (Di sabato 21 novembre 2020) Conticini e Kinnunen Dopo dieci settimane, è arrivata finalmente l’ora di conoscere il quindicesimo vincitore di Ballando con le Stelle. Nella finale di un’edizione segnata da diversi imprevisti, tra casi positivi di Covid e infortuni vari, sono sette i concorrenti in lizza per aggiungersi all’albo d’oro del talent show del sabato sera condotto da Milly Carlucci. Chi riuscirà a trionfare stasera? Le coppie che sembrano avere più chance di vittoria sono quelle formate da Paolo Conticini e Veera Kinnunen e dai “ripescati” Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. Entrambe apprezzate dalla giuria, hanno riscosso un certo gradimento anche da parte del pubblico social fin dalla prima puntata, che hanno concluso piazzandosi ai primi due posti. Conticini non ha mai affrontato uno spareggio, così come Elisa. Anche se quest’ultima, nella settima puntata, si è dovuta ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 21 novembre 2020) Conticini e Kinnunen Dopo dieci settimane, è arrivata finalmente l’ora di conoscere il quindicesimo vincitore dicon le. Nella finale di un’edizione segnata da diversi imprevisti, tra casi positivi di Covid e infortuni vari, sono sette i concorrenti in lizza per aggiungersi all’albo d’oro del talent show del sabato sera condotto da Milly Carlucci. Chi riuscirà a trionfare stasera? Le coppie che sembrano avere più chance di vittoria sono quelle formate da Paolo Conticini e Veera Kinnunen e dai “ripescati” Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. Entrambe apprezzate dalla giuria, hanno riscosso un certo gradimento anche da parte del pubblico social fin dalla prima puntata, che hanno concluso piazzandosi ai primi due posti. Conticini non ha mai affrontato uno spareggio, così come Elisa. Anche se quest’ultima, nella settima puntata, si è dovuta ...

