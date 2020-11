Awkwafina e Glenn Close entrano nel cast di Swan Song di Apple TV +

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 21 novembre 2020) Grande colpo perTv,(Golden Globe per la sua interpretazione in The Farewell) e(sette candidature all’Oscar) sono entrate a far parte delstellare di, film che ha già come protagonisti Mahershala Ali ( due premi Oscar al miglior attore non protagonista per Moonlight e Green Book), Naomie Harris (No Time to Die). Il lungometraggio sarà scritto e diretto da Benjamin Cleary e sarà prodotto daStudios, Anonymous Content e Concordia Studio. Di cosa parla? Il film è ambientato in un futuro non distante che esplora fin dove ci si possa spingere e quanto si è disposti a sacrificare pur di creare una vita più felice per le persone che si amano. ...