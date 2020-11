Atp Finals, Thiem batte Djokovic: “Una battaglia sotto l’aspetto mentale” (Di sabato 21 novembre 2020) “E’ stata un’autentica battaglia sotto l’aspetto mentale. Avevo tantissima tensione nel tie-break del terzo set perché giocare contro leggende del genere è sempre speciale. Pensavo che dopo la vittoria agli Us Open sarei stato più tranquillo in situazioni del genere ma mi sbagliavo“. Lo ha detto Dominic Thiem uscito vincitore in quella che lui stesso ha definito una “battaglia” in occasione della semifinale delle Atp Finals 2020 contro Novak Djokovic. E sul prossimo avversario, uno tra Rafael Nadal e Daniil Medvedev: “Ci sarà un nuovo campione. Chiunque sarà lo sfidante, per me sarà molto difficile e dovrò dare il meglio per laurearmi campione. Cercheremo di offrire il miglior spettacolo possibile per gli spettatori visto che l’ultima partita dell’anno è sempre ... Leggi su sportface (Di sabato 21 novembre 2020) “E’ stata un’autenticamentale. Avevo tantissima tensione nel tie-break del terzo set perché giocare contro leggende del genere è sempre speciale. Pensavo che dopo la vittoria agli Us Open sarei stato più tranquillo in situazioni del genere ma mi sbagliavo“. Lo ha detto Dominicuscito vincitore in quella che lui stesso ha definito una “” in occasione della semifinale delle Atp2020 contro Novak. E sul prossimo avversario, uno tra Rafael Nadal e Daniil Medvedev: “Ci sarà un nuovo campione. Chiunque sarà lo sfidante, per me sarà molto difficile e dovrò dare il meglio per laurearmi campione. Cercheremo di offrire il miglior spettacolo possibile per gli spettatori visto che l’ultima partita dell’anno è sempre ...

