Ultime Notizie Roma del 20-11-2020 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 20 novembre 2020)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio alle ipotesi riapertura è possibile un nuovo dpcm dicembre tra le ipotesi quella di nuove regole per l’apertura dei negozi al fine di consentire lo shopping il presidente della regione Lazio Zingaretti frena non dobbiamo fare errori state ordinanza del ministro speranza che rinnova le misure per Calabria Lombardia Piemonte Puglia Sicilia Valle d’Aosta spirli a Rainews24 dice cambiato l’atteggiamento del governo verso le regioni integratori Story Consiglio dei Ministri slitta stasera misure per 1,4 miliardi per le regioni che cambiano fasce ha detto il ministro dell’economia Gualtieri A proposito del piano per i decori Found precisa non siamo in ritardo nessuno ha presentato il piano finale perché tutti i paesi stanno lavorando con la commissione per affinare i progetti dalle ore ...