Torino, tragedia di Piazza San Carlo: il pm chiede la condanna a 1 anno e 8 mesi per la sindaca Appendino (Di venerdì 20 novembre 2020) Con le accuse di disastro, lesioni e omicidio colposo, il pubblico ministero, Vincenzo Pacileo, ha chiesto un anno e otto mesi di reclusione per la sindaca di Torino, Chiara Appendino, al processo per i fatti di Piazza San Carlo del 3 giugno 2017. In quella serata, durante la finale – proiettata sul grande schermo – tra Juventus e Real Madrid una gang di giovani aveva spruzzato nell'aria lo spray al peperoncino per creare il panico e poter derubare cosi con facilità i tifosi. Ma, il caos generato dal gesto portò al ferimento di più di mille persone e alla morte di due donne: Erika Pioletti e Marisa Amato. Il pm ha chiesto anche 3 anni e 6 mesi per Enrico Bertoletti, un professionista che si occupò di un progetto per conto degli organizzatori della ...

