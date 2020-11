Terna, nei prossimi 5 anni 1,7 mld investimenti in Sicilia (Di venerdì 20 novembre 2020) Nei prossimi 5 anni Terna investirà in Sicilia oltre 1,7 miliardi di euro per lo sviluppo e la resilienza della rete elettrica regionale in funzione della transizione energetica. Con circa il 20% degli investimenti previsti dal Piano strategico complessivo, la Sicilia si attesta come la Regione con più investimenti nel quinquennio. sat/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 20 novembre 2020) Neiinvestirà inoltre 1,7 miliardi di euro per lo sviluppo e la resilienza della rete elettrica regionale in funzione della transizione energetica. Con circa il 20% degliprevisti dal Piano strategico complessivo, lasi attesta come la Regione con piùnel quinquennio. sat/mrv/red su Il Corriere della Città.

