Storie di bambini e ragazzi da ricordare, non solo nella loro giornata (Di venerdì 20 novembre 2020) In occasione della giornata mondiale dedicata ai bambini e ai ragazzi, ci sono alcune Storie che dovremmo ricordare, se non proprio imparare insieme ai nostri figli. Alcune le ha messe insieme Riccardo Gazzaniga in “Come fiori che rompono l’asfalto” (Rizzoli). Si potrebbe parlare dei fratelli Scholl, Hans e Sophie condannati alla ghigliottina ottant’anni fa per aver distribuito volantini pacifisti. O di Franca Viola che, rifiutandosi di sposare il suo seviziatore, ha cambiato le leggi sulla violenza di genere in Italia. Sono solo due tra le venti Storie di coraggio e di ribellione che raccontano ideali più forti della paura; sono Storie di persone che, facendo solo quello che “dovevano” fare, hanno salvato migliaia di vite; ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 20 novembre 2020) In occasione dellamondiale dedicata aie ai, ci sono alcuneche dovremmo, se non proprio imparare insieme ai nostri figli. Alcune le ha messe insieme Riccardo Gazzaniga in “Come fiori che rompono l’asfalto” (Rizzoli). Si potrebbe parlare dei fratelli Scholl, Hans e Sophie condannati alla ghigliottina ottant’anni fa per aver distribuito volantini pacifisti. O di Franca Viola che, rifiutandosi di sposare il suo seviziatore, ha cambiato le leggi sulla violenza di genere in Italia. Sonodue tra le ventidi coraggio e di ribellione che raccontano ideali più forti della paura; sonodi persone che, facendoquello che “dovevano” fare, hanno salvato migliaia di vite; ...

Storie dal territorio: a Castiglione le favole ai bambini sono raccontate al telefono dall'assessora alla Cultura

Italia. Giornata mondiale dell’Infanzia: 93.236 minori uccisi o mutilati nei conflitti degli ultimi 10 anni.

ITALIA. Un totale di 93.236 minori sono stati uccisi o mutilati nei conflitti negli ultimi 10 anni. Ciò significa che ogni giorno in media sono morti o rimasti feriti 25 bambini, l'equivalente di un'a ...

