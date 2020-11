Quali sono i protocolli vincolanti sul Covid: le direttive per contenere i rischi da contagio in azienda (Di venerdì 20 novembre 2020) Il Dpcm del 3 novembre 2020 è intervenuto su un tema di grande attualità e rilevanza per le aziende: la gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro. L’articolo 4 del Decreto ha precisato che tutte le attività produttive industriali e commerciali sono tenute a rispettare le previsioni contenute nell’ormai noto Protocollo sottoscritto in data 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali per il contrasto e il contenimento del Covid-19 negli ambienti di lavoro, oltre che, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore edile, del trasporto e della logistica. In sostanza quindi, il DPCM – senza apportare modifiche sostanziali al contenuto dei diversi protocolli – ribadisce l’importanza per le imprese di continuare ad applicare all’interno ... Leggi su open.online (Di venerdì 20 novembre 2020) Il Dpcm del 3 novembre 2020 è intervenuto su un tema di grande attualità e rilevanza per le aziende: la gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro. L’articolo 4 del Decreto ha precisato che tutte le attività produttive industriali e commercialitenute a rispettare le previsioni contenute nell’ormai noto Protocollo sottoscritto in data 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali per il contrasto e il contenimento del-19 negli ambienti di lavoro, oltre che, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso per il contenimento della diffusione del-19 nel settore edile, del trasporto e della logistica. In sostanza quindi, il DPCM – senza apportare modifiche sostanziali al contenuto dei diversi– ribadisce l’importanza per le imprese di continuare ad applicare all’interno ...

CottarelliCPI : Come viene calcolato l’Rt, l'indice più importante per decidere i lockdown? Lo chiariamo in questa breve nota: - lorepregliasco : Quali sono le cause del degrado del dibattito pubblico in Italia secondo voi? - zaiapresidente : ???? In molti chiedono come donare il plasma iperimmune - usato come terapia per la cura del Covid-19 - alla Banca de… - SergioTotaro : @Libero_official Lo volete capire che in politica sono pochissimi quelli che la fanno per un ideale o no?! Il resto… - Lazyauditor1 : @giodiamanti Il problema sono le pressioni della politica sul processo scientifico, che sappiamo già a quali rischi… -

Ultime Notizie dalla rete : Quali sono Quali sono i vantaggi legali del matrimonio? La Legge per Tutti Egitto, arrestati i vertici della ong con cui collaborava Patrick Zaki: in manette anche il direttore esecutivo Gasser Abdel Razek

Ennesimo arresto, il terzo in quattro giorni, che ha decapitato i vertici della ong egiziana Eipr, la stessa con cui per anni ha collaborato Patrick Zaki, lo studente egiziano dell’università di Bolog ...

La figuraccia del governo sulla Calabria: la “strada” sbagliata. I post di Scanzi

Poverino, l’hanno frainteso… Questo bell’omino si chiama Fabio Biguzzi. Chiaramente non lo conosce nessuno. Immagino che anche a casa sua fingano di non vederlo. Però oggi mi tocca parlarne. Tal Biguz ...

Ennesimo arresto, il terzo in quattro giorni, che ha decapitato i vertici della ong egiziana Eipr, la stessa con cui per anni ha collaborato Patrick Zaki, lo studente egiziano dell’università di Bolog ...Poverino, l’hanno frainteso… Questo bell’omino si chiama Fabio Biguzzi. Chiaramente non lo conosce nessuno. Immagino che anche a casa sua fingano di non vederlo. Però oggi mi tocca parlarne. Tal Biguz ...