Qual è la malattia di chi filma un disabile che cade e muore?

(Di venerdì 20 novembre 2020) Chi ha cliccato su questo articolo per cercare il video di questo allucinante fatto di cronaca può anche premere sulla ‘X’ e chiudere la pagina, perché qui non lo troverà. Il voyeurismo è l’ennesima dimostrazione di come il sistema dei social abbia fallito nel suo obiettivo primario (quello del contatto se si è distanti) e ci troviamo ogni giorno a vedere immagini non richieste. Come quanto accaduto a Vittoria, in provincia di Ragusa, dove un uomo è caduto dalla propria sedia a rotelle (ancora non ne sono chiari i motivi) ed è deceduto. Il tutto in pieno centro e in pieno giorno. Ma le persone, invece di tentare di aiutarlo e chiamare i soccorsi,nochee postano il video su Facebook e lo condividono via chat. LEGGI ANCHE > L’altro male del Secolo: un uomoin un supermercato e i clienti ...