PS5 per tutti! Zlatan Ibrahimovic celebra il lancio regalando la console ai compagni del Milan (Di venerdì 20 novembre 2020) L'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic è entrato nello spirito natalizio dopo aver regalato ai suoi compagni di squadra una PlayStation 5. Tre membri della squadra rossonera hanno ringraziato il 39enne campione svedese dopo aver messo le mani sulla console molto richiesta. I compagni di squadra Mateo Musacchio, Samu Castillejo e Rafael Leao hanno ringraziato sui social media Ibrahimovic, soprattutto perché grazie a lui non dovranno sopportare lo stress di cercare PS5, già introvabile. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 20 novembre 2020) L'attaccante delè entrato nello spirito natalizio dopo aver regalato ai suoidi squadra una PlayStation 5. Tre membri della squadra rossonera hanno ringraziato il 39enne campione svedese dopo aver messo le mani sullamolto richiesta. Idi squadra Mateo Musacchio, Samu Castillejo e Rafael Leao hanno ringraziato sui social media, soprattutto perché grazie a lui non dovranno sopportare lo stress di cercare PS5, già introvabile. Leggi altro...

