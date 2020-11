PS5 inserita da TIME nella lista delle migliori 100 invenzioni del 2020

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 20 novembre 2020) PS5 è stata lanciata ieri in tutto il mondo e, a quanto pare, la celebre testataè rimasta davvero molto soddisfatta della next-gen targata Sony. Talmente soddisfatta da aver inserito PS5 tra le100del. Matthew Gault delscrive: "la nuova console di gioco di Sony si basa su piccoli progressi che si combinano per creare un'esperienza rivoluzionaria. Alta più di un piede e con un peso di poco inferiore a 10 libbre, PlayStation 5 è tra le più grandi console per videogiochi mai realizzate: Sony aveva bisogno di spazio per supportare titoli visivamente spettacolari come Spider-Man: Miles Morales. I giochi si caricano quasi istantaneamente, grazie a un disco a stato solido. Il processore grafico è quasi 10 volte più veloce di quello di PS4, il che consente bellissime ...