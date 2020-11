Morra insiste: «La mia frase su Santelli? L’elettorato è sempre responsabile. Se ho offeso qualcuno mi scuso, ma non mi dimetto» (Di venerdì 20 novembre 2020) «Dal 1988 vivo in Calabria e conosco bene tutti i mali che la affliggono. Penso che un politico abbia il dovere di dire fino in fondo tutta la verità». Nicola Morra, il presidente pentastellato della commissione Antimafia, genovese di nascita ma calabrese di adozione, torna sulle polemiche di ieri scaturite dalle sue parole su Jole Santelli, presidente della Regione scomparsa il 15 ottobre scorso: «Premesso che sono stato io a commemorarla in Senato, ho solo detto che le sue condizioni gravi – purtroppo – erano note, e gli elettori devono esser responsabili delle scelte fatte», dice in un’intervista a la Repubblica. «Se ho offeso la sensibilità di qualcuno mi scuso immediatamente», dice Morra. «E chiarisco il senso delle mie parole, che non volevano minimamente offendere la ... Leggi su open.online (Di venerdì 20 novembre 2020) «Dal 1988 vivo in Calabria e conosco bene tutti i mali che la affliggono. Penso che un politico abbia il dovere di dire fino in fondo tutta la verità». Nicola, il presidente pentastellato della commissione Antimafia, genovese di nascita ma calabrese di adozione, torna sulle polemiche di ieri scaturite dalle sue parole su Jole, presidente della Regione scomparsa il 15 ottobre scorso: «Premesso che sono stato io a commemorarla in Senato, ho solo detto che le sue condizioni gravi – purtroppo – erano note, e gli elettori devono esser responsabili delle scelte fatte», dice in un’intervista a la Repubblica. «Se hola sensibilità dimiimmediatamente», dice. «E chiarisco il senso delle mie parole, che non volevano minimamente offendere la ...

