Morgan ad AmaSanremo arriva in ritardo e spiega: “Sono andato a cercare Bugo” (Di venerdì 20 novembre 2020) Morgan ad AmaSanremo si presenta in lieve ritardo nella quarta puntata in onda in diretta su Rai1 giovedì 19 novembre. La gag era chiaramente preparata, Amadeus infatti chiede: “Dov’è Morgan?” Se non fosse bastato questo a ricollegare il tutto al tormentose dello scorso Sanremo e all’abbandono del palco da parte di Bugo, altri risvolti arrivano successivamente. Morgan accede agli studi Rai di Via Asiago e occupa la sua poltrona. Nello scusarsi, per motivare il suo ritardo, spiega ironicamente: “Sono andato a cercare Bugo, non l’ho mica trovato”. “Hai visto Fiorello che ti cercava?”, gli chiede il conduttore, Amadeus, spalleggiato dal co-conduttore Riccardo Rossi. “Ho visto Malgioglio che ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 20 novembre 2020)adsi presenta in lievenella quarta puntata in onda in diretta su Rai1 giovedì 19 novembre. La gag era chiaramente preparata, Amadeus infatti chiede: “Dov’è?” Se non fosse bastato questo a ricollegare il tutto al tormentose dello scorso Sanremo e all’abbandono del palco da parte di Bugo, altri risvoltino successivamente.accede agli studi Rai di Via Asiago e occupa la sua poltrona. Nello scusarsi, per motivare il suoironicamente:Bugo, non l’ho mica trovato”. “Hai visto Fiorello che ti cercava?”, gli chiede il conduttore, Amadeus, spalleggiato dal co-conduttore Riccardo Rossi. “Ho visto Malgioglio che ...

