Milan: Ibrahimovic regala la PlayStation 5 a tutti i compagni di squadra (Di venerdì 20 novembre 2020) Zlatan Ibrahimovic protagonista per il Milan anche fuori dal campo. L'attaccante svedese, autentico trascinatore dei rossoneri in questo inizio di stagione, ha regalato a tutti i compagni di squadra la nuova PlayStation 5, uscita da pochissimo. Molti giocatori, dopo aver ricevuto il dono del classe 1981, hanno deciso di postare sui social la foto della nuova console, ringraziando il compagno. Al momento la permanenza di Ibrahimovic per le prossime stagioni non è certa, ma le parti stanno trattando per il rinnovo. SportFace.

