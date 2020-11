L’Osteria del Palco, intervista all’autrice Francesca Amodio (Di venerdì 20 novembre 2020) Francesca Amodio è una scrittrice musicale freelance. Collabora con molte riviste e fa parte della giuria del Premio Tenco. In L’Osteria del Palco – Storie Grastromusicali di Musicisti On The Road, edito da Polaris, ha voluto coniugare le sue più grandi passioni: la musica, la cucina e il viaggio. La ricetta è quella di un libro/torta di compleanno per festeggiare i 25 anni del MEI, il Meeting delle Etichette Indipendenti, festival musicale che ogni anno a Faenza si fa portavoce di ideali di indipendenza e libertà, nella musica come nella vita. Il libro raccoglie 25 racconti di altrettanti musicisti che svelano il proprio rapporto con il cibo, soprattutto mentre sono in viaggio. Dagli Zen Circus a Il Muro del Canto, da Teresa De Sio a Gnut ai La Crus, da Riccardo Sinigallia a Paolo Benvegnù e tanti altri. Ogni ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 20 novembre 2020)è una scrittrice musicale freelance. Collabora con molte riviste e fa parte della giuria del Premio Tenco. Indel– Storie Grastromusicali di Musicisti On The Road, edito da Polaris, ha voluto coniugare le sue più grandi passioni: la musica, la cucina e il viaggio. La ricetta è quella di un libro/torta di compleanno per festeggiare i 25 anni del MEI, il Meeting delle Etichette Indipendenti, festival musicale che ogni anno a Faenza si fa portavoce di ideali di indipendenza e libertà, nella musica come nella vita. Il libro raccoglie 25 racconti di altrettanti musicisti che svelano il proprio rapporto con il cibo, soprattutto mentre sono in viaggio. Dagli Zen Circus a Il Muro del Canto, da Teresa De Sio a Gnut ai La Crus, da Riccardo Sinigallia a Paolo Benvegnù e tanti altri. Ogni ...

