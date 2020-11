LIVE MotoGP | GP Portogallo DIRETTA | comincia la FP2! Italiani all’attacco per migliorare in vista delle qualifiche

Leggi su oasport

(Di venerdì 20 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MOTO3 – LADI MOTO2 14.53 In Moto3 c’è stato un grande miglioramento tra FP1 e FP2, vedremo se questa tendenza verrà confermata anche nella classe regina. Per molti piloti questa è la prima giornata in carriera a Portimao. 14.50 Si profilo un turno diviso i due parti: la prima riservata ai long-run e alle simulazioni di passo gara, mentre nel finale ci sarà spazio per i time-attack con gomme nuove. 14.45 Ricordiamo la classifica generale del Mondiale2020 quando manca una sola gara al termine del campionato: 1 Joan MIR Suzuki SPA 1712 Franco MORBIDELLI Yamaha ITA 142 3 Alex RINS Suzuki SPA 138 4 Maverick VIÑALES Yamaha SPA 127 5 Fabio QUARTARARO Yamaha FRA 1256 Andrea DOVIZIOSO Ducati ITA ...