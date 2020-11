LIVE Moto3 | GP Portogallo DIRETTA | ultimi minuti della FP2

Leggi su oasport

(Di venerdì 20 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP 14.29 Jeremy Alcoba si migliora! 1.48.188 per il campioneclassifica riservata ai rookie. 14.28 Alcoba strappa a Suzuki il miglior crono in 1.48.297! Ottima prestazione per l’alfiere di casa Gresini che detta il passo. 14.27 Tatsuki Suzuki balza al comandograduatoria con il tempo di 1.48.361! Fernandez insegue davanti ad Arenas che per la prima volta in questa FP2 entra nella Top3. 14.25 Caduta per Gabriel Rodrigo in curva 10, mentre Tony Arbolino passa in seconda posizione! 14.24 La classifica aggiornata: 1 25 R. FERNANDEZ 1:48.372 2 52 J. ALCOBA +0.881 3 14 T. ARBOLINO +0.883 4 27 K. TOBA +1.019 5 40 D. ...