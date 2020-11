LIVE Djokovic-Zverev 6-3 3-4 | ATP Finals 2020 DIRETTA | grande equilibrio nel secondo set

Leggi su oasport

(Di venerdì 20 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Servizio vincente del tedesco. 4-4.giova un ottimo servizio e dritto! 40-30 Palla corta perfetta disulla quale arriva in allungo il tedesco ma il suo recupero finisce out. 30-30si affida allo slice per tenere lontano l’avversario magira bene intorno alla palla e piazza un dritto lungolinea folle! 30-15 Ottimo servizio e dritto diche sale a rete ma viene infilato da un lungolinea di rovescio incredibile di!!! 30-0 Prima al centre del serbo,stecca la risposta. 15-0 Servizio vincente di! 4-3. Il tedesco si salva col servizio. 40-30 Risposta profondissima di ...