Lazio | Immobile subito titolare | le scelte di Inzaghi per Crotone

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Immobile

Dopo Immobile, visite mediche ok anche per Thomas Strakosha: il portiere albanese della Lazio, negativo al Covid, può tornare in campo.Serie A 2020-2021 Crotone - Lazio 8ª giornata Sabato 21 novembre 2020, ore 15 Stadio Ezio Scida di Crotone Probabili formazioni: CROTONE (3-5-2): Cordaz; ...