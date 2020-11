Inquinamento ambientale, a Grazzanise sequestrato complesso aziendale bufalino (Di venerdì 20 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMilitari della Stazione Carabinieri Forestale di Castel Volturno e dell’Ufficio Locale Marittimo di Castel Volturno, coadiuvati dai tecnici dell’I.Z.S.M. di Portici (NA), hanno effettuato una verifica congiunta presso l’allevamento bufalino, sito in comune di Grazzanise (CE), alla via Pino Ingrato, area limitrofa all’aeroporto militare. L’azienda zootecnica è risultata ubicata a circa 4 km dal Canale dei Regi Lagni e a 12 km dalla sua foce. In merito alla gestione degli effluenti zootecnici si è accertata la presenza di un lagone, destinato allo stoccaggio degli effluenti zootecnici, privo del necessario fosso di guardia perimetrale, con apertura su due lati che consente l’immissione diretta dei liquami all’interno di un fosso di scolo che confluisce nel Canale Apramo, affluente del citato Canale dei Regi Lagni. Nel corso ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 20 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMilitari della Stazione Carabinieri Forestale di Castel Volturno e dell’Ufficio Locale Marittimo di Castel Volturno, coadiuvati dai tecnici dell’I.Z.S.M. di Portici (NA), hanno effettuato una verifica congiunta presso l’allevamento, sito in comune di(CE), alla via Pino Ingrato, area limitrofa all’aeroporto militare. L’azienda zootecnica è risultata ubicata a circa 4 km dal Canale dei Regi Lagni e a 12 km dalla sua foce. In merito alla gestione degli effluenti zootecnici si è accertata la presenza di un lagone, destinato allo stoccaggio degli effluenti zootecnici, privo del necessario fosso di guardia perimetrale, con apertura su due lati che consente l’immissione diretta dei liquami all’interno di un fosso di scolo che confluisce nel Canale Apramo, affluente del citato Canale dei Regi Lagni. Nel corso ...

