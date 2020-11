In America centrale sono morte più di 40 persone a causa dell’uragano Iota (Di venerdì 20 novembre 2020) In America centrale sono morte più di 40 persone a causa delle frane e delle esondazioni dovute all’uragano Iota, la seconda tempesta tropicale che ha colpito la regione questo mese. La maggior parte dei morti sono stati registrati in Nicaragua Leggi su ilpost (Di venerdì 20 novembre 2020) Inpiù di 40delle frane e delle esondazioni dovute all’uragano, la seconda tempesta tropicale che ha colpito la regione questo mese. La maggior parte dei mortistati registrati in Nicaragua

