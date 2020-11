Gino Strada ha risvegliato i condivisori compulsivi delle bufale sui migranti: la frase sulla Calabria è un falso (Di venerdì 20 novembre 2020) Si parla tanto di Covid-19, si mettono in discussione i dati sui contagi e le informazioni sui ricoveri, ma c’è chi non dimentica i migranti. In questi giorni Gino Strada è di nuovo sotto i riflettori dopo la chiamata da parte del Governo per venire a capo della situazione sanitaria in Calabria. Gino Strada lo aveva annunciato in una lettera. La possibilità dell’arrivo del fondatore di Emergency ha scatenato non poche polemiche, e nelle ultime ore la Lega ha organizzato un sit-in di fronte a Montecitorio. Tra gli slogan esposti: “Gino Strada, un motivo in più per sbarcare in Italia”, un’esternazione dalla quale la maggior parte dei manifestanti si è dissociata. Oggi i condivisori compulsivi condividono un meme su ... Leggi su bufale (Di venerdì 20 novembre 2020) Si parla tanto di Covid-19, si mettono in discussione i dati sui contagi e le informazioni sui ricoveri, ma c’è chi non dimentica i. In questi giorniè di nuovo sotto i riflettori dopo la chiamata da parte del Governo per venire a capo della situazione sanitaria inlo aveva annunciato in una lettera. La possibilità dell’arrivo del fondatore di Emergency ha scatenato non poche polemiche, e nelle ultime ore la Lega ha organizzato un sit-in di fronte a Montecitorio. Tra gli slogan esposti: “, un motivo in più per sbarcare in Italia”, un’esternazione dalla quale la maggior parte dei manifestanti si è dissociata. Oggi icondividono un meme su ...

stanzaselvaggia : Voglio così bene a Gino Strada che gli consiglio vivamente di tirarsi fuori da questa storia della Calabria perché… - matteorenzi : Il Governo farebbe bene a nominare Gino Strada commissario per la sanità in #Calabria subito. Qui spiego perché… - FiorellaMannoia : Questi uomini non si piegano, a nessuno e li svergognano. Gino Strada: “Governo mi ha chiesto impegno in Calabria,… - mp_0911_ : RT @CicRosina: La più bella risposta al presidente per caso della regione Calabria che da giorni non perde occasione per insultare e denigr… - _GGiaco : RT @l_patrizia: È vero, Gino Strada non ha le caratteristiche imprescindibili per poter operare in Calabria. Non è indagato per corruzione.… -