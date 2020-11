GF Vip | Giacomo Urtis mette all’angolo Dayane Mello | rivelazioni scottanti

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 20 novembre 2020), il noto chirurgo delle star, è entrato della Casa del Grande Fratello Vip con una missione speciale. L’ospite dei gieffini dovrà rivelare ogni giorno dei gossip che li riguardano, ma non tutti sono veri. Starà ai concorrenti capire quali sono inventati e quali no, ma l’effetto sembra decisamente destabilizzante, come dimostra l’ultimo riguardante un ex di. Sulla modella,sembra particolarmente insistente, tanto da farle una domanda molto privata che è stata addirittura censurata dal Grande Fratello Vip.: il gossip sull’ex diannuncia il gossip della giornata, “molto piccante“, che riguarda ...