Francesco Totti, una splendida notizia! Dopo settimane e quel “colpo al cuore”, finalmente rompe il silenzio (Di venerdì 20 novembre 2020) Francesco Totti ha avuto il Covid. L’ex capitano della Roma è stato contagiato qualche settimana fa, ma la notizia è uscita con qualche giorno di ritardo per rispettare la privacy della famiglia. Un periodo non proprio positivo per Totti che ha perso il papà Enzo. Il virus ha colpito anche la moglie Ilary Blasi, che però non ha avuto sintomi e si è negativizzata Dopo poco tempo. Per Francesco Totti le cose sono andate diversamente. Infatti all’inizio anche lui aveva solo pochi sintomi come febbre e debolezza, ma le sue condizioni erano soddisfacenti. Tuttavia la sua battaglia al Covid è stata complicata. Come ha ammesso l’ex numero 10 della Roma in un post pubblicato sulla sua pagina Instagram. (Continua Dopo la foto) “Come avete saputo in queste ultime ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 20 novembre 2020)ha avuto il Covid. L’ex capitano della Roma è stato contagiato qualche settimana fa, ma la notizia è uscita con qualche giorno di ritardo per rispettare la privacy della famiglia. Un periodo non proprio positivo perche ha perso il papà Enzo. Il virus ha colpito anche la moglie Ilary Blasi, che però non ha avuto sintomi e si è negativizzatapoco tempo. Perle cose sono andate diversamente. Infatti all’inizio anche lui aveva solo pochi sintomi come febbre e debolezza, ma le sue condizioni erano soddisfacenti. Tuttavia la sua battaglia al Covid è stata complicata. Come ha ammesso l’ex numero 10 della Roma in un post pubblicato sulla sua pagina Instagram. (Continuala foto) “Come avete saputo in queste ultime ...

