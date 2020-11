Esplosione in una palazzina, gente in strada e tanta paura (Di venerdì 20 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSecondigliano (Na) – Momenti di tensione questa mattina, intorno alle 11:30, nel quartiere di Scampia: in un appartamento, si è verificata al malfunzionamento di una bombola di gas, che ha provocato una forte Esplosione. Lo scoppio ha causato numerosi danni all’interno della casa situata in piazza Libertà, ma nessun ferito. Sul posto i carabinieri ed i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza lo stabile e stanno procedendo alle verifiche per accertare l’agibilità della palazzina. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 20 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSecondigliano (Na) – Momenti di tensione questa mattina, intorno alle 11:30, nel quartiere di Scampia: in un appartamento, si è verificata al malfunzionamento di una bombola di gas, che ha provocato una forte. Lo scoppio ha causato numerosi danni all’interno della casa situata in piazza Libertà, ma nessun ferito. Sul posto i carabinieri ed i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza lo stabile e stanno procedendo alle verifiche per accertare l’agibilità della. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

TeleradioNews : Scampia, esplode una bombola/ appartamento in fiamme - ottopagine : Napoli: esplosione in una palazzina a Scampia #Napoli - hashtag24news1 : Scoppio nel quartiere Scampia, provocato forse da una bombola di gas A Napoli esplosione all'interno di un appartam… - lamorsfigato : che assomiglia a una rivoluzione ad un segreto che non si può dire ad un boato dopo un’esplosione ad un reato sen… -

Ultime Notizie dalla rete : Esplosione una Lercara Friddi: esplode una bombola di gas, una donna ferita - TGR Sicilia TGR – Rai Esplosione in una palazzina, gente in strada e tanta paura

che ha provocato una forte esplosione. Lo scoppio ha causato numerosi danni all’interno della casa situata in piazza Libertà, ma nessun ferito. Sul posto i carabinieri ed i vigili del fuoco che hanno ...

Lercara Friddi, esplode bombola di gas: una donna ferita

Incendio e crollo di un solaio in un'abitazione, coinvolti il piano terra e il primo piano di un edificio di tre piani ...

che ha provocato una forte esplosione. Lo scoppio ha causato numerosi danni all’interno della casa situata in piazza Libertà, ma nessun ferito. Sul posto i carabinieri ed i vigili del fuoco che hanno ...Incendio e crollo di un solaio in un'abitazione, coinvolti il piano terra e il primo piano di un edificio di tre piani ...