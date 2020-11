Emissioni - Investimenti green, l'Europa traccia nuovi criteri per classificare le Case sostenibili (Di venerdì 20 novembre 2020) Indirizzare la liquidità della finanza verde affinché sostenga progetti effettivamente orientati alla sostenibilità: è questo l'obiettivo della consultazione pubblica aperta oggi dall'Unione Europea, che porterà a una classificazione delle attività delle Case automobilistiche a seconda della CO2 emessa. In sostanza, in base ai nuovi criteri che Bruxelles intende introdurre, la produzione di un'automobile verrà considerata un investimento sostenibile solo se questa riguarderà un'ibrida plug-in o un'elettrica, e dal 2026 solo le vetture a Emissioni zero. Un marchio di fabbrica. Sia chiaro, l'iniziativa proposta dalla Commissione non intende imporre paletti alla fabbricazione o alla vendita delle auto, ma sdoganerà una sorta di etichetta green per orientare gli investitori che vogliono ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 20 novembre 2020) Indirizzare la liquidità della finanza verde affinché sostenga progetti effettivamente orientati allatà: è questo l'obiettivo della consultazione pubblica aperta oggi dall'Unione Europea, che porterà a una classificazione delle attività delleautomobilistiche a seconda della CO2 emessa. In sostanza, in base aiche Bruxelles intende introdurre, la produzione di un'automobile verrà considerata un investimento sostenibile solo se questa riguarderà un'ibrida plug-in o un'elettrica, e dal 2026 solo le vetture azero. Un marchio di fabbrica. Sia chiaro, l'iniziativa proposta dalla Commissione non intende imporre paletti alla fabbricazione o alla vendita delle auto, ma sdoganerà una sorta di etichettaper orientare gli investitori che vogliono ...

