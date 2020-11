Droga, donna trasporta 100 grammi di hashish nel suo scooter (Di venerdì 20 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Alla vista della polizia una donna a bordo del suo scooter ha accelerato la marcia così ha destato sospetto nelle forze dell’ordine. Così ieri mattina i falchi della squadra mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Capodimonte una donna a bordo di un motoveicolo che, alla loro vista, ha accelerato la marcia. I poliziotti l’hanno raggiunta e bloccata trovandola in possesso di un panetto di hashish del peso di circa 100 grammi. Rita Cantalupo, 41enne napoletana con precedenti di polizia, è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 20 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Alla vista della polizia unaa bordo del suoha accelerato la marcia così ha destato sospetto nelle forze dell’ordine. Così ieri mattina i falchi della squadra mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Capodimonte unaa bordo di un motoveicolo che, alla loro vista, ha accelerato la marcia. I poliziotti l’hanno raggiunta e bloccata trovandola in possesso di un panetto didel peso di circa 100. Rita Cantalupo, 41enne napoletana con precedenti di polizia, è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

