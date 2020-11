Covid: l'indice Rt regione per regione. I nuovi dati Iss in Pdf (Di venerdì 20 novembre 2020) Cala l' indice Rt in Italia . A certificarlo i nuovi dati Iss del monitoraggio settimanale pubblicato oggi . L'indice di diffusione dei contagi da Coronavirus calcolato sui casi sintomatici si ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) Cala l'Rt in Italia . A certificarlo iIss del monitoraggio settimanale pubblicato oggi . L'di diffusione dei contagi da Coronavirus calcolato sui casi sintomatici si ...

La7tv : #omnibus Nino Cartabellotta (Fondazione Gimbe): 'Abbiamo rilevato alcune criticità di questo sistema di monitoraggi… - SkyTG24 : Covid, report Iss: “Rt in Italia scende a 1,18, in 4 regioni è già sotto l’1” - you_trend : ?? #Coronavirus: l'indice di gravità elaborato da YouTrend è a 83 su 100, lo stesso livello del 17 marzo scorso Not… - ApMdp : Covid: l'indice Rt regione per regione. I nuovi dati Iss in Pdf - bizcommunityit : Covid, Iss: «In Italia indice Rt scende a 1,18 Ricoveri ad alto rischio in 17 regioni» -