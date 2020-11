Cos’è la Panzoozia e cosa c’entra col coronavirus I rischi

Leggi su termometropolitico

(Di venerdì 20 novembre 2020) Tutti sono in attesa di un vaccino efficace contro il Covid, ma la verità è che lo stesso può essere messo ao da una mutazione del virus: in breve, la pandemia potrebbe diventare unasignifica esattamentee quali sono i pericoli e iche corriamo? Segui Termometro Politico su Google Newssignifica e com’è collegata con ilLaè semplicemente la pandemia travasata nel mondo animale, capace di migrare di specie animale in specie animale, determinando mutazioni del virus. Questo, è facile presumerlo, porterebbe a una totale perdita del controllo del virus. Lo ha dichiarato la virologa Ilaria Capua, numero 1 dell’One Health ...