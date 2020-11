Carlo Conti dopo il Covid torna a Tale e Quale Show in studio: l’annuncio (Di venerdì 20 novembre 2020) Il conduttore torna ufficialmente nello Show di Rai 1 e non rinuncia così a condurre direttamente in studio l'ultima puntata, che vedrà trionfare uno tra i dieci concorrenti L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 20 novembre 2020) Il conduttoreufficialmente nellodi Rai 1 e non rinuncia così a condurre direttamente inl'ultima puntata, che vedrà trionfare uno tra i dieci concorrenti L'articolo proviene da Gossip e Tv.

