Cagliari | Di Francesco | “Godin positivo? Non condivido calendario Nazionali Juventus con numeri importantissimi”

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 20 novembre 2020) Vigilia di campionato molto importante per ildi Eusebio Diche domani farà visita allaa Torino per l'8^ giornata di Serie A. Il tecnico rossoblù ha parlato della sfida in conferenza stampa., parla Dicaption id="attachment 1038779" align="alignnone" width="493" Di, getty images/captionMister Diparte subito dalla notizia della positività di Godin e la scelta di non utilizzare anche Nandez in via precauzionale dopo il focoloaio nell'Uruguay: "Preparare la partita in 12 ore, con giocatori che non sappiamo in che condizioni arrivino, condiziona sicuramente il tutto. In questo momento nonqueste partite in Nazionale. Questa situazione ci dà rabbia ma ...