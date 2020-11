Bergomi: "Non posso tornare all'Inter per le telecronache. Eriksen, Conte lo voleva?" (Di venerdì 20 novembre 2020) MILANO - "Un ritorno all'Inter? Per me è finita, nel senso che mi sono messo il cuore in pace. L'ultimo ad averci provato è stato Sabatini . Gli ho detto che c'erano incomprensioni del passato, che ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 20 novembre 2020) MILANO - "Un ritorno all'? Per me è finita, nel senso che mi sono messo il cuore in pace. L'ultimo ad averci provato è stato Sabatini . Gli ho detto che c'erano incomprensioni del passato, che ...

ZZiliani : #BERGOMI. 'Mai toccato l’argomento Calciopoli con ex giocatori della Juve? È un argomento spinoso. Io nei miei anni… - strongz : @LucaMarchi81 @il_Malpensante @CalcioFinanza È un'esagerazione dell'Inter Twitter che pretende di avere cronisti di… - McVirga86 : Vado controcorrente con la moda. Come cazzo facciate ad avercela con #Bergomi ? Sempre educato, e ha sempre dimostr… - Milanistifurios : RT @CalcioFinanza: #Bergomi: «Non torno all’#Inter, incomprensioni in passato per le telecronache» - FabioOffreda : RT @Ruttosporc: Bergomi: 'Lavoro per una tv che vive di abbonamenti. Loro fanno ricerche di mercato, quando tu firmi un contratto devi anda… -