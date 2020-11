Altro che PS5, meglio comprare PS4 con gli sconti del Black Friday 2020 (Di venerdì 20 novembre 2020) Altro che PS5, questo è il momento per acquistare ad ottimo prezzo una PS4 con gli sconti del Black Friday 2020 a cui abbinare uno dei tanti bei giochi disponibili, anche questi scontati. Il lancio dell’ultima console Sony sta creando non pochi imbarazzi all’azienda giapponese che non ha previsto il boom di acquisti della Playstation 5 esaurita sia online che nei negozi fisici. Nonostante la pandemia e l’economia allo sbando, sono tantissime le lamentele delle persone che non sono riuscite ad acquistare una nuova PS5, basta andare sulla pagina ufficiale di Facebook dedicata a Playstation Italia, ma anche sugli altri social media la situazione è analoga. sconti Black Friday 2020: giochi per PC fino a meno 80% PS4 con gli ... Leggi su pantareinews (Di venerdì 20 novembre 2020)che PS5, questo è il momento per acquistare ad ottimo prezzo una PS4 con glidela cui abbinare uno dei tanti bei giochi disponibili, anche questi scontati. Il lancio dell’ultima console Sony sta creando non pochi imbarazzi all’azienda giapponese che non ha previsto il boom di acquisti della Playstation 5 esaurita sia online che nei negozi fisici. Nonostante la pandemia e l’economia allo sbando, sono tantissime le lamentele delle persone che non sono riuscite ad acquistare una nuova PS5, basta andare sulla pagina ufficiale di Facebook dedicata a Playstation Italia, ma anche sugli altri social media la situazione è analoga.: giochi per PC fino a meno 80% PS4 con gli ...

virginiaraggi : Voglio mostrarvi le immagini di un altro cantiere che abbiamo aperto per aumentare la mappa di ciclabili a Roma. In… - renatobrunetta : Altro che inciuci… La stella polare del presidente @berlusconi è sempre stato l'interesse del Paese. Incomprensibil… - Davide : Se questo non è il sito più bello che abbia visto negli ultimi tempi, non so cos’altro possa essere (grazie… - lucc_mich : @ErmannoKilgore Ma per che cazzo si vaccina questo insulso che il virus a giugno era scomparso. Ma vi rendete conto… - simona085 : @indisguise_A2 Ma signorini ha detto che non si conoscono personalmente.. Io da questa storia invece capisco altro bah -

Ultime Notizie dalla rete : Altro che Lo smart working? Altro che agile: "Organizzate meglio la giornata" IL GIORNO Covid-19: i supermercati sono il posto più probabile dove entrare in contatto con il coronavirus (più delle scuole)

Secondo un'indagine, nel Regno Unito i supermercati sono il luogo dove è più facile entrare in contatto con il coronavirus ...

Georgia a Biden. Trump tenta un blitz sul Michigan e taglia fondi alla Fed

Il Tesoro nega il rinnovo di facilities anti-pandemia della Banca centrale. E il presidente, che il riconteggio conferma sconfitto in Georgia, convoca i leader repubblicani del Michigan ...

Secondo un'indagine, nel Regno Unito i supermercati sono il luogo dove è più facile entrare in contatto con il coronavirus ...Il Tesoro nega il rinnovo di facilities anti-pandemia della Banca centrale. E il presidente, che il riconteggio conferma sconfitto in Georgia, convoca i leader repubblicani del Michigan ...